18-08-2017, Johan Wildeboer 112Groningen.nl

Maaitrekker van talud bij Appingedam

Appingedam - Een trekker die bermen aan het maaien was bij Appingedam is vrijdagmorgen over de kop geslagen en van het talud gerold. De kant was erg scheef toen het mis ging. Omstanders verleenden gelijk eerste hulp.