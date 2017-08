De brand was enige tijd uitslaand en ging gepaard met een forse hoeveelheid rook.

Alarmering



Rond 10 voor drie werden de blusploegen uit Delfzijl opgeroepen voor een brand aan de Wierdeweg in Delfzijl. Een bekende locatie, aangezien hier twee weken eerder ook een brand gaande was. Ditmaal betrof het een complex grenzend aan de kleedkamers.

Gezien het uitslaande karakter van de brand en een beperkte waterwinning op de locatie werd opgeschaald naar middelbrand en kwam eveneens een schuimblusvoertuig met watertank ter plaatse. Een later gealarmeerde dompelpomp uit de stad Groningen hoefde niet ingezet te worden.

Brandbestrijding



Het gebouw stond bij aankomst volledig in de brand en ging gepaard met veel rookontwikkeling. Omwonenden werd daarop geadviseerd bij overlast ramen en deuren te sluiten Gezien de leegstand van het pand en sloopplannen werd ervoor gekozen de brand te laten ontwikkelen. Hierdoor nam de brand toe, maar werd overlast door rook erg beperkt. Net na vijven werd gemeld dat de brand onder controle was. Een sloopbedrijf is daarna gestart met het omhalen van de muren, zodat de brandweer de laatste vuurresten kon bereiken. Het nablussen en opruimen heeft nog enkele uren in beslag genomen.

Tekst: Brandweer Groningen