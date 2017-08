18-08-2017, Melarno Kraan 112gr.& Video Jeroen Bos/ OldambtNu.nl

Uitslaande schuurbrand in Winschoten (Video)

Winschoten - Aan de Verlengde Kloosterlaan in Winschoten woedt momenteel brand in een schuur.

Doordat de brand uitslaand is heeft de brandweer het sein; Middel Brand gegeven. Hierop is de brandweer met twee bluswagens ter plaatse om het vuur te bestrijden. Ook brand een auto.

Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is niet bekend. Later meer.