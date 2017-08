18-08-2017, Altjo Wubbema, ingezonden item

Ongeval letsel in Musselkanaal

Musselkanaal - Vrijdagmiddag rond half 4 is er een ongeluk gebeurt op de Kruisstraat in Musselkanaal.

Een fietser botste tegen een auto. 1 persoon raakte gewond. Nader info ontbreekt verder.