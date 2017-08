19-08-2017, redactie

Zoektocht na vinden fiets bij Zuidwolde

Zuidwolde - Van vrijdag op zaterdag rond 01:15 uur is er door hulpdiensten een zoekactie op touw gezet bij de Westerse weg in Zuidwolde. Er was korte tijd onrust omdat men dacht dat er iemand te water was geraakt.

Een fiets werd langs de sloot aangetroffen waarop men 112belde. Duikers hebben een sloot doorzocht maar konden niks vinden. Het bleek loos alarm.