19-08-2017

Zwemmende hond in nood door omstander uit water gehaald

Wildervank - Brandweer Gieten was zaterdagmiddag gealarmeerd voor een hond te water aan de K.J. de Vriezestraat in Wildervank. Hij kon niet meer op de kade komen.

Maar vlak voordat de brandweer ter plaatse was had een buurtbewoner de hond er net uit gehaald via een bootje. De hond makt het goed.