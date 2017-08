19-08-2017, Mark Heikens 112Gr.

Speciale toertocht bij Woldendorp

Woldendorp - Zaterdagmiddag 19 augustus 2017 werd er voor kinderen en volwassenen uit Woldendorp en omstreken die een opkikkertje konden gebruiken een speciale tour georganiseerd.

Het was voor de kinderen en volwassenen niet zomaar een toertocht, ruim vijftien trikers, motoren en een Amerikaanse politieauto van stichting CS-Riders bezorgden de passagiers een prachtige dag. De start was bij de huisartsenpraktijk aan de AE Gorterweg in Woldendorp en eindigde bij het winkel de Vuursteen aan de Schans in Delfzijl.





CS-Riders is een stichting die wordt vertegenwoordigd door motorrijders en trikers. De leden van deze organisatie vormen een broederschap en zetten zich in voor het geluk van kinderen.





De tocht werd mede mogelijk gemaakt door CS Riders in samenwerking met TSN thuiszorg en Huisartsenpraktijk Woldendorp.