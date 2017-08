20-08-2017, Romke Notenbomer 112Marum.nl

Automobilist rijdt door na aanrijding

Zevenhuizen - Een voetganger is zwaar gewond geraakt bij een aanrijding.

Een voetganger is afgelopen nacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de Oudestreek in Zevenhuizen (gr). Ter hoogte van het festivalterrein werd de voetganger aangereden door een automobilist, die vervolgens is doorgereden. De voetganger is later per ambulance met onbekende (zware) verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft een vermoeden wie de automobilist is, en is naar hem op zoek. De Oudestreek was door het ongeval en het technisch onderzoek door de VOA afgesloten voor het verkeer.