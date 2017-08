20-08-2017, Marc Dol 112Gr. & G. Twickler

Asbest bij schuurbrand in Musselkanaal (Video)

Musselkanaal - Aan de Schoolkade in Musselkanaal is in de nacht van zaterdag op zondag brand ontstaan in een schuur.

De brandweerkorpsen van Stadskanaal en Tweede Exloërmond werden even voor half 3 opgeroepen voor deze brand. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Bij de brand is asbest betrokken. In hoeverre het asbest zich heeft verspreid wordt onderzocht. Waardoor de brand is ontstaan is nog niet bekend.