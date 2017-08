22-08-2017, redactie /foto Meternieuws.nl , youtube video

Man(45) en kind(9) overleden bij ongeval Lauwersoog (Video)

Lauwersoog -  Een 45-jarige man uit Groningen is zondagmiddag om het leven gekomen na een aanrijding tussen een auto en voetgangers op een parkeerplaats aan de Zeedijk in Lauwersoog.

De man liep daar met zijn kinderen en werd aangereden door een personenauto die werd bestuurd door een 63-jarige bestuurster uit Haren. De 8-jarige jongen uit Groningen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Hij is gisteren in de loop van de dag ontslagen uit het ziekenhuis. Het 9-jarige meisje uit Groningen is ernstig gewond opgenomen in het ziekenhuis. De politie doet onderzoek naar de toedracht.

Update dinsdag 22-08-17

@polgroningen

-Helaas moeten we melden dat het 9-jarige meisje, dat zondag zwaar gewond raakte bij het ongeval #Lauwersoog is overleden. (1)

-Het kind overleed in het ziekenhuis.(2)