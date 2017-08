20-08-2017, redactie /foto Meternieuws.nl , youtube video

Man overleden en twee kinderen gewond bij ongeval Lauwersoog (Video)

Lauwersoog - Op een parkeerplaats bij de Zeedijk in Lauwersoog zijn zondagmiddag om 12:20 uur drie mensen aangereden door een automobiliste.

De traumahelikopter verleende asistentie aan de ambalancedienst. De boot naar Schiermonnikoog vertrok om 12:30 uur.

Er viel 1 dode bij het ongeval, twee kinderen zijn gewond geraakt, waarvan 1 ernstig. Deze is per traumahelikopter naar het Umcg gebracht. Dat meldt de politie via Twitter. Er is geen opzet in het spel.



Persbericht volgt maandag