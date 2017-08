20-08-2017, Marc Dol 112Gr.

Pan drooggekookt in Stadskanaal

Stadskanaal - Een rookmelder heeft zondagochtend voor een brandweerinzet gezorgd. De brandweer van Stadskanaal werd zondagochtend rond kwart voor 11 opgeroepen omdat er een rookmelder afging in een woning aan de Schielandlaan.

Ter plaatse bleek een pannetje te zijn droog-gekookt. De bewoonster is door ambulancepersoneel gecontroleerd. Het is niet bekend of zij mee moest naar het ziekenhuis.