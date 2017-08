21-08-2017, Facebook politie oproep

Getuigen gezocht van ongeval

Winschoten - Op vrijdag 7 juli 2017 omstreeks 17.21 uur is er op de Mr. D. U. Stikkerlaan ter hoogte van de Parklaan te Winschoten een aanrijding geweest tussen een motorrijder en een fietser.

Hierbij is de motorrijder gewond geraakt. We (de politie) begrijpen dat dit al een tijdje geleden is, maar hopen alsnog dat er mensen zijn die deze aanrijding hebben gezien. Wij(de politie) zouden heel graag in contact willen komen met deze getuigen.

Tips via 09008844



Zaaknummer 2017178370.