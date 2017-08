22-08-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Vrouw op fiets raakt gewond bij aanrijding in Leek

Leek - Op de kruising Boveneind met de Samuel Leviestraat zijn dinsdagmorgen rond kwart over 9 een auto en fietsster met elkaar in botsing gekomen.

Door de klap viel de fietsster hard op de grond en kwam de fiets enkele meters verderop terecht. Omstanders hebben eerste hulp verleend en de hulpdiensten ingeschakeld die snel ter plaatse waren. Het personeel van de ambulance heeft de zorg overgenomen van de omstanders en het slachtoffer gestabiliseerd. De politie heeft de kruising afgezet zodat er veilig gewerkt kon worden en de verkeersongevallen analyse alle sporen vast kon leggen. Het slachtoffer is later met spoed naar het UMC in Groningen vervoerd.



Door waarschijnlijk een voorrangsfout zijn de auto en fietsster met elkaar in botsing gekomen.