22-08-2017, Johan Wildeboer 112gr.

Julianabrug tijdelijk in storing

Groningen - Dinsdagmiddag rond 15.30 uur was de Julianabrug in de stad in storing. De slagbomen bleven deels open staan.

Rijkswaterstaat is bezig met reparatie van het probleem. Er ontstonden files hierdoor. Nader info ontbreekt. Later was alles weer normaal.