23-08-2017, Politie.nl

Verdachte van auto met valse kentekenplaten na achtervolging gepakt

Wildervank/ Gieten - De politie hield in de nacht van dinsdag op woensdag een 28-jarige inwoner van Vlagtwedde aan. De man reed kort daarvoor in zijn auto door Gieten toen de politie hem wilde controleren.

Bij het zien van de politie verhoogde hij zijn snelheid en liet hierna blijken niet aan een controle mee te willen werken.

Hij negeerde diverse stoptekens , reed slingerend en met hoge snelheden via onder andere een fietspad in Gieten richting Gieterzandvoort. De verdachte die ondertussen ook de verlichting van zijn auto had uitgedaan reed vervolgens richting Nieuwediep en botste daarbij, nog steeds slingerend rijdend, bijna op een uit tegengestelde richting komende politieauto. Via de K.J. de Vriezestraat kwam de bestuurder uit bij een spoorwegovergang in Wildervank.

Op de overgang sloeg hij linksaf en reed met zijn auto ongeveer 100 meter over het treinspoor voordat hij tot stilstand kwam. De man sprong hierna uit zijn auto en verdween in de duisternis. Aan het verzoek van een hondegeleider van de politie om tevoorschijn te komen omdat anders de politiehond los gelaten zou worden, voldeed hij niet. De man die zich in het struikgewas had verstopt werd daar door de hond aangetroffen en gebeten. De Vlagtwedder werd aangehouden en ingesloten. Hij wordt verdacht van het negeren van een stopteken, in een auto onder invloed van GHB te hebben gereden met een ongeldig verklaard rijbewijs en voorzien van valse kentekenplaten en het plegen van diverse verkeersovertredingen tijdens de achtervolging. De politie onderzoekt de zaak.