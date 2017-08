23-08-2017, Marc Dol 112Gr.

Geparkeerde auto rolt het water in na ongeval Ter Apel (Video)

Ter Apel - Een auto is woensdagmiddag het water ingerold na een botsing op de Munnekemoer-Oost in Ter Apel.

De brandweer van Ter Apel werd rond half 2 opgeroepen voor dit ongeval maar werd al snel teruggeroepen.



Een auto is op een geparkeerde auto gebotst, die daarna het kanaal inrolde. Volgens de politie is niemand gewond geraakt.



Beide auto's zijn zwaar beschadigd geraakt. Enkele passerende mensen hebben met een boot geholpen met de berging van de te water geraakte auto. Waardoor het ongeval heeft kunnen gebeuren is niet bekend.