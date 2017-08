24-08-2017, Politie.nl

Drugs aangetroffen na aanhouding woninginbraak

Groningen - In de nacht van woensdag op donderdag hebben agenten twee mannen aangehouden voor woninginbraak en bezit/handel in drugs.

Kort daarna vinden de agenten een aantal tassen vlakbij de plek waar ze het tweetal hebben aangehouden. In de tassen zit een hoeveelheid zakjes met drugs, die overeenkomen met spul dat werd aangetroffen bij de 28-jarige verdachte. Ook zaten er spullen in die duiden op handel in drugs. Hoeveel drugs er precies in de tassen zat is op dit moment nog niet bekend. Alles is in beslag genomen voor onderzoek. Het tweetal is overgebracht naar het cellencomplex en ingesloten.

Kort daarvoor kregen ze de melding dat er werd ingebroken bij een woning aan de Jadestraat. Er zouden twee mannen zijn weggerend. Agenten troffen op de Barnsteenstraat twee mannen van 27 en 28 jaar uit Groningen aan die zijn aanhouden op verdenking van deze inbraak. Bij de 28-jarige man troffen de agenten een kleine hoeveelheid drugs aan in de auto die iets verderop geparkeerd stond.