25-08-2017, Marc Dol 112Gr.

Auto botst tegen boom in Sellingen

Sellingen - Op de Beetserweg bij Sellingen is vrijdag aan het begin van de middag een auto tegen een boom gebotst.

Voor zover bekend is niemand gewond geraakt. Waardoor de auto tegen de boom is gebotst is niet bekend. Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt en door een berger geborgen.