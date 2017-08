25-08-2017, Joey Lameris/112Gr.

Forse schade naast woonboot bij Hoendiep

Zuidhorn - Bij een terras(vlonder) van een boot aan het Hoendiep heeft vrijdagavond een forse brand gewoed. Er was forse rookontwikkeling.

De brand was snel onder controle. Volgens de brandweer is er rook- en roetschade aan de woonboot. De bewoners waren niet thuis. De oorzaak is onbekend.