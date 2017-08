25-08-2017, Robert van der Veen/Niekerknieuws.nl

Ongeval Fanerweg bij Zuidhorn

Groningen - Vrijdagmiddag rond 17:00 uur heeft er een ongeval plaatsgevonden op de Fanerweg tussen Niekerk en Zuidhorn.

Hier is een scooterrijder achterop een personenauto gebotst. De scooterrijder is voor controle naar de huisarts gebracht. De bestuurder had geen drank op. De politie maakt rapport op van de situatie.