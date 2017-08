26-08-2017, Webcam-oostersluis.nl

Gerepareerde Oostersluisbrug weer op plek gehesen (Video)

Groningen - De zuidelijke brug van de Oostersluis in de stad Groningen is vrijdagavond door twee grote hijskranen op zijn plek gehesen.

In juli vorig jaar werd de brug aangevaren door een binnenvaartschip. Daardoor kon er een jaar lang geen zwaar verkeer over de brug. De afgelopen zes week is de brug op een werf in de stad gerepareerd en hij werd vrijdagavond dus terug geplaatst.

Benieuwd naar de werkzaamheden, kijk dan live op www.webcam-oostersluis.nl