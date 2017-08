26-08-2017, Mark Heikens 112Gr.

Brand op tribune van SJO-DVC in Appingedam

Appingedam - Zaterdagochtend heeft een felle brand een behoorlijke schade aangericht op de tribune van SJO-DVC aan de Burgemeester Klauckelaan in Appingedam.

De brand werd omstreeks tien over vijf zaterdagmorgen ontdekt. Bij de meldkamer in Drachten kwam een melding binnen van een buitenbrand op het Burgemeester Welleman sportpark, maar al snel werd duidelijk dat er brand was op de tribune.

De brandweerkorpsen van Appingedam, Delfzijl en Hoogezand waren gealarmeerd om het vuur te bestrijden. Hoe de brand is ontstaan, is niet bekend. De politie heeft de zaak in onderzoek.