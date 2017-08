26-08-2017, Joey Lameris/112Gr. & Patrick Wind

Heg in brand in Stadspark

Groningen - Aan de Campinglaan in de stad heeft zaterdagmiddag korte tijd brand gewoed. Een heg naast een tuinhuis stond in de brand.

De brand was snel uit. Er was wat schade. Na een half uur keerde men terug.