Swim Challenge 2017 levert 140.000 euro op

Zoutkamp - Maar liefst 140.000 euro bracht zaterdag de Swimchallenge op. Een record.

De Groningen Swim Challenge heeft zaterdag een kleine 140 duizend euro opgebracht voor het UMCG Kanker Research Fonds. Dat is 55 duizend euro meer dan vorig jaar.

Het eindbedrag werd bekendgemaakt door Arjen Robben. De voetballer was daarvoor na zijn wedstrijd van die middag met Bayern München speciaal komen overvliegen. Het geld is onder meer opgebracht door twintig teams van elk zes personen, die in estafettevorm de 33 kilometer van Zoutkamp naar de Oosterhaven in Groningen zwommen.

Ook was er een City Swim, waarbij de deelnemers vanaf de Westerhaven 1,5 kilometer door de diepenring zwommen, en een Kids Swim over kortere afstanden.

Oogtv.nl (tekst)