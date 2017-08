26-08-2017, Mark Heikens 112Gr.

Vrouw onwel en valt tegen trein

Delfzijl - Een 32-jarige vrouw is zaterdagmiddag ernstig gewond geraakt bij een aanrijding met een trein op station Delfzijl-West.

Volgens de politie was de vrouw onwel geworden op het station en hierdoor was ze van het perron gevallen. Ze is buiten levensgevaar. Ze is gewond aan haar been.