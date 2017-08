Rond 5 uur in de vroege zondagochtend 27 augustus kwam bij de politie een melding binnen van een steekincident in de Herestraat in Groningen. Ambulanceverpleegkundigen hebben zich direct ontfermd over het slachtoffer. Hij was op meerdere plekken in zijn romp gewond. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis.

Op basis van getuigenverklaringen kon verderop in de straat direct een verdachte worden aangehouden. De verdachte en het slachtoffer kennen elkaar. De verdachte is ingesloten voor verhoor.

Het is nog onduidelijk wat de precieze aanleiding is geweest voor het steekincident.