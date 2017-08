27-08-2017, Redactie

Grote brand verwoest Holland Casino

Groningen - Hulpdiensten zijn zondagochtend druk met het bestrijden van een zeer grote brand in het Holland Casino aan de Gedempte Kattendiep in Groningen.

De brand onstond vanmorgen even na zeven uur. Na een automatische brandmelding werd al snel duidelijk dat er daadwerkelijk brand was. De brandweer is met veel materieel uitgerukt. Er is inmiddels opgeschaald naar het sein: 'Grip 2, Zeer grote brand.

De brandweer heeft inmiddels twee peletons opgeroepen om deze zeer grote brand in de binnenstad te bestrijden.

Ook vanuit Drenthe zijn brandweervoertuigen gealarmeerd om bijstand te verlenen.

Er is een NL Alert uitgestuurd om mensen te waarschuwen voor de rook. Bij de brand komt veel rook vrij, bewoners die er last van hebben wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten en afzuiginstallatie uit te schakelen.

De straten rondom de brand zijn door de gemeente afgesloten. Er wordt geadviseerd om niet naar de brand te komen kijken, dit om de hulpverleners meer ruimte te bieden.



Een helikopter van de politie maakt beelden vanuit de lucht om het verspreidingsgebied van de rook te monitoren. De helikopter heeft ook een warmtebeeldcamera aan boord wat de brandweer nuttige informatie over de brand kan verschaffen.

Een persoon is vanwege de rook onwel geworden en wordt door ambulancepersoneel nagekeken.



Een hotel, woningen en woonschepen in de omgeving van het casino zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in het gemeentehuis aan de Kreupelstraat. De Pelstergasthuiskerk heeft vanwege de overlast van de brand haar kerkdienst geannuleerd.