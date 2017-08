28-08-2017, Jordi Haverdings & Martin Nuver & Joey Lameris

Bluswerkzaamheden Holland Casino na ruim 15 uur afgerond (Video)

Groningen - Zondagavond heeft de brandweer met enkele waterkanonnen een grote hoeveelheid water in het afgebrande casino gespoten om er voor te zorgen dat de brandhaarden uit zijn.

Nadat de bluswerkzaamheden gestopt zijn blijft de brandweer nog enige tijd stand-by en houdt het pand in de gaten voor het geval de brand oplaait. Aldus woordvoerster Anna Cornelis lijkt de brand nu echt uit te zijn maar omdat we niet naar binnen kunnen houden we het van buiten in de gaten. Als blijkt dat er rond middernacht geen rook meer vrij komt pakt ook de laatste ploeg in en kunnen ze terug richting de kazerne.



Afgesloten

De politie en een beveiligingsbedrijf hebben de omgeving rondom het casino hermetisch afgesloten zodat onbevoegden niet op het terrein kunnen komen.



Infonummer

Het publieksinformatienummer is afgesloten. Morgen kan tijdens kantooruren (8.30 - 17.00uur) contact opgenomen worden met het klantcontactcentrum van de gemeente 14050.



Opvang

Salvage regelt voor de aanwezige mensen in de opvanglocatie vervangend onderdak. Voor mensen die zich niet bij de opvanglocatie hebben gemeld geldt, dat als zij onderdak nodig hebben en woonachtig zijn in dit gebied, zelf contact op moeten nemen met Salvage via 088 - 40 40 200 (meldnummer 20173556 doorgeven).



Parkeergarage

De mensen die een auto hebben staan in de parkeergarage van Holland Casino kunnen morgen contact opnemen met Holland Casino via hun website (www.hollandcasino.nl) of bellen met 058 - 750 2222. U kunt ook altijd contact opnemen met uw verzekeraar.



Hoe verder?

Maandag zullen verschillende instanties met elkaar overleggen om te kijken wat nu de status van het gebouw is en hoe het nu verder moet met het casino.