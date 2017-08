28-08-2017, Melarno Kraan 112gr..

Dode bij felle brand in Westerlee (Video)

Westerlee - Bij een felle brand aan de Veenweg in Westerlee is een vrouw overleden. De oorzaak is nog onbekend. Ook een hond kwam om.De politie onderzoekt de zaak.

Het gaat niet om een misdrijf.