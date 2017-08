28-08-2017, persbericht

Meerstad maakt zich op voor tweedaags luchtballonnen- en waterspektakel

Meerstad - Ballon Fiësta Meerstad, één van de mooiste en grootste luchtballonevenementen in Noord Nederland, nadert met rasse schreden.

Op vrijdag 1 en zaterdag 2 september a.s. verandert het woon- en recreatiegebied Meerstad voor twee dagen in een sfeervol podium, waar tientallen luchtballonnen bij goed weer zullen opstijgen. Naast traditionele luchtballonen zijn er diverse special shapes die het luchtruim kleuren. Primeurs tijdens deze editie zijn o.a. de Brandweerwagen en het Ruimteschip. Nieuw in het aanvullende programma zijn de diverse wateractiviteiten op het Woldmeer. Beide avonden worden afgesloten met een ‘Night Glow’, waarbij de luchtballonnen als levensgrote lampionnen de omgeving verlichten op de maat van de muziek. Het gezinsevenement is gratis toegankelijk voor publiek en vindt dit jaar midden in het woongebied Meerstad plaats, aan de oevers van het Woldmeer.

Programma

Bezoekers van Ballon Fiësta Meerstad zijn vanaf 17.30 uur van harte welkom op het evenemententerrein in Meerstad. Om 18.00 uur zullen de ballonvaarders zich gereed maken voor de vaarten. De ballonnen stijgen zoveel mogelijk één voor één op, zodat het kleurrijke spektakel zo lang mogelijk kan worden aanschouwd. Naar verwachting zullen de eerste ballonnen rond 18.45 uur het luchtruim kiezen. Wie zelf niet meevaart, maar wel benieuwd is naar de sfeer van dichtbij, kan deelnemen aan het aanvullende programma. Het publiek kan bijvoorbeeld een kijkje nemen bij de verschillende modelballonnen, op de foto gaan in een luchtballon, in een waterbal over het Woldmeer lopen of genieten van de flyboard-show. Night Glow Meerstad, misschien wel het hoogtepunt van de avond, zal rond 21.30 uur van start gaan. Op het terrein zijn diverse foodtrucks aanwezig voor een hapje en een drankje. Kijk voor het volledige programma op www.meerstad.eu/ballonfiesta.

Verkoop tickets