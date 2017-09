01-09-2017, persbericht & Foto’s: Koos Boertjens

Succesvolle eerste dag Ballon Fiësta Meerstad

Meerstad - De eerste dag van Ballon Fiësta Meerstad is zeer succesvol verlopen. Met een aantal duizend bezoekers en 23 traditionele luchtballonnen en special shapes die een vaart hebben gemaakt, was het een echt luchtballonenspektakel.

Ook het aanvullende programma met o.a. een Flyboard Show, waterballen op het Woldmeer en modelballonnen kon op veel publieksaandacht rekenen.

De nieuwe locatie, in het hart van Meerstad aan de oevers van het Woldmeer, was een prachtige en unieke setting voor de luchtballonnen en het aanvullende programma.

De avond werd feestelijk afgesloten met ‘Night Glow Meerstad’, waarbij de ballonnen als levensgrote lampionnen de omgeving op de maat van de muziek verlichten.

Morgen, zaterdag 2 september, vindt de tweede en laatste dag van het gratis toegankelijke gezinsevenement plaats. Op deze dag zullen bij goed weer 27 luchtballonen en special shapes opstijgen en is het aanvullende programma in zijn volle omvang te beleven voor de bezoekers.

Eerste vaart in Meerstad van de Brandweerauto, het Ruimteschip en de Ui

De 23 luchtballonnen die een vaart hebben gemaakt komen uit binnen- en buitenland. De special shapes de Ui, het Ruimteschip en de Brandweerauto waren dit jaar voor het eerst te zien in de blauwe lucht van Meerstad. Onder luid applaus van de bezoekers stegen deze op, samen met de traditionele luchtballonen en de eerder geziene special shapes het Kuiken, Babette, de Molen en de Smurf. Door de windrichting voeren de luchtballonnen op deze eerste dag richting Tynaarlo, waar een aantal ook zijn geland.

Aanvullend programma met ballon- en wateractiviteiten

De nieuwe locatie was inspiratiebron voor een aanvullend programma met ballon- en wateractiviteiten. Op het Woldmeer was een spectaculaire Flyboard Show die meerdere malen is uitgevoerd. Hiernaast konden de bezoekers in waterballen over het water lopen. Het publiek kon een kijkje nemen bij de verschillende modelballonnen en op de foto gaan in een luchtballon.

Video 2016, zaterdagavond vliegen wij mee. Zondagmiddag online op 112Groningen. Maandag op Oogtv.