28-08-2017, Marc Dol 112gr.

Boerderijbrand in Onstwedde (Video)

Onstwedde - In de nacht van zondag op maandag is brand uitgebroken in een boerderij aan de Ter Maars in Onstwedde.

Bij aankomst van de brandweer stond het pand volledig in lichterlaaie. Omdat ter plaatse te weinig water voorhanden was, is opgeschaald en zijn twee waterwagens uit Drenthe ter plaatse gekomen voor assistentie. Tijdens de brand is een deel van het pand ingestort en op de weg terechtgekomen. De Onstwedderweg is afgesloten voor het verkeer. Waardoor de brand is ontstaan is niet bekend.