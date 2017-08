28-08-2017, Yvonne & Joey Lameris 112Gr.

Forse waterschade door kapotte wasmachinekraan (Video)

Groningen - In de Plutolaan is maandag op de eerste verdieping alles ondergelopen in huiskamer, keuken en badkamer. En op de tweede verdieping stond het hele laminaat van de woonkamer en keuken blank. Plafonds en vloeren hebben veel schade.

De portiek stond blank en het stucwerk laat los. Oorzaak was de kraan van de wasmachine op de 2e verdieping die was gaan lekken, er zat geen waterstop op. De deur is ingetrapt door de brandweer. De mensen waren op vakantie. Ze waren er net komen wonen aldus een omwonende.