Omgeving Casino met hekken afgezet en asbest

Groningen - Maandagavond heeft de brandweer van de stad nageblust op het kattendiep. Tevens waren er zondagnacht en maandag hekken geplaatst. Men kijkt nu met experts hoe veilig het binnen is. De kluis ligt nog binnen en wordt streng bewaakt.

Alles op een rij:

Zondagochtend 27 augustus rond 7 uur werd de ploeg van Groningen opgeroepen naar het Holland Casino aan het Kattendiep voor een automatisch brandalarm. Bij aankomst bleek dat er in het pand daadwerkelijk brand was. De brand was al zover ontwikkeld dat het niet meer mogelijk was om via de voorkant naar binnen te gaan. Vanwege de grootte van het pand met bijbehorende parkeergarage werd besloten om op te schalen zodat in korte tijd veel voertuigen en ondersteunend materieel beschikbaar was. Niet lang daarna werd verder opgeschaald naar GRIP 1. Dit om overleg tussen de verschillende hulpdiensten zo goed mogelijk te laten verlopen.

Van binnenuit blussen niet veilig

Op verschillende manieren werd geprobeerd om het pand te betreden. De enige manier om dat enigszins veilig te doen was via de parkeergarage. Eenmaal binnen bleek dat het niet meer mogelijk was om de brand van binnenuit te blussen. Vanaf de buitenkant werd met hoogwerkers en straatwaterkanonnen er alles aan gedaan om het vuur in toom te houden.

Complex pand, brand moeilijk te bestrijden

Het bleek heel lastig om goed vat te krijgen op de brand vanwege de diepte van het pand. Ook kwam veel rook vrij die in de binnenstad en omliggende wijken voor overlast zorgde. Verschillende woningen en woonschepen en het Hampshire Hotel – City Groningen moesten worden ontruimd. De bewoners en gasten werden in een gemeentelijk kantoor aan de Kreupelstraat opgevangen. Omdat de brand een groot effect had op de omgeving, werd opgeschaald naar GRIP 2. In de brandweerkazerne aan de Sontweg werd ook een crisisteam ingericht dat zich bezig hield met de effecten van deze langdurige brand. Zo werd aan de organisatie van het grachtenfestijn geadviseerd aanpassingen te doen aan de route en werd een kerkdienst in de Pepergasthuiskerk geannuleerd.

Inzet NL-Alert

Er is als waarschuwing een tweetal NL-Alerts verstuurd waarbij geadviseerd werd om uit de rook te blijven. Door de collega’s van de ambulance is een aantal personen nagekeken met klachten door de rook. Meer informatie over NL-Alert vind je hier.

UMCG nauwlettend in de gaten gehouden

De bestrijding van de brand verliep lastig en af en toe laaide het vuur weer op met als gevolg dat er weer meer rook vrijkwam. Bij het UMCG werd nauwlettend in de gaten gehouden of de rook tot overlast zou leiden zodat op tijd maatregelen genomen konden worden. Gelukkig was de overlast voor de patiënten minimaal doordat uit voorzorg de ventilatieluiken gesloten werden.

Brand meester

Rond kwart over twee in de middag kon het sein brand meester worden gegeven. Het nablussen heeft nog tot ver in de avond geduurd.

Het pand is volledig verwoest en de auto’s in de parkeergarage zijn behoorlijk beschadigd door rook, hitte en roet. Omwonenden konden gisteravond niet terug naar hun woning omdat de stabiliteit van het pand niet gegarandeerd kan worden. De politie zal een onderzoek starten waarin onder andere gekeken wordt hoe de brand is ontstaan.

Mooie samenwerking, veel collega’s in touw

Bij deze brandweerinzet is een heel aantal blusploegen en ondersteunende collega's uit de regio's Groningen en Drenthe hard aan het werk geweest. Ook ondernemers in de directe omgeving hebben hulp en steun verleend. Brandweercommandant Roelf Knoop is erg tevreden over de inzet en de bijdrage die direct betrokkenen hebben geleverd. "Natuurlijk heeft de brand ongemak veroorzaakt bij de omwonenden en hotelgasten in het ontruimde gebied. Maar dankzij het harde werken van veel mensen en ondanks de enorme schade aan het casino is uitbreiding van deze grote brand in dit kwetsbare deel van de binnenstad voorkomen."

Asbest:

Er is wat asbest gevonden en dat is opgeruimd.

