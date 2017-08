28-08-2017, Marcel Klip 112hoogezand.nl

Gewonde bij ongeluk in de Groeve (Video)

De Groeve - Bij een ongeluk op de Hunzeweg in de Groeve is maandag aan het eind van de middag één persoon gewond geraakt bij een ongeluk.

Het slachtoffer zat in een auto met aanhanger met daarop een tractor. Door het ongeluk schoot de aanhanger achter het voertuig weg en kwam op de weg terecht. De brandweer heeft samen met de ambulancedienst het slachtoffer uit de auto gehaald. De verkeers ongevallen analyse van de politie heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeluk. De Hunzeweg was tijdens het ongeluk afgesloten voor het verkeer.