28-08-2017, Mark Heikens 112Gr.

Blauwalg aangetroffen in Proostmeer Wagenborgen

Wagenborgen - In het Proostmeer in Wagenborgen is lage concentratie blauwalg aangetroffen. Er zullen borden geplaatst worden om zwemmers hierover te informeren.

Bij een lage concentratie blauwalg geldt en gering risico voor de volksgezondheid, laat de provincie weten. Zwemmers kunnen last krijgen van huidirritatie of maag- en darmklachten. In augustus 2013 heeft Vereniging Dorpsbelangen Wagenborgen besloten het Proostmeer leeg te pompen. In 2015 was het dan zover, er werd begonnen met het leegpompen van het Proostmeer in strijd tegen blauwalg.

Het leegpompen van het meer was een hele klus. Er moet ruim tachtigduizend kuub water naar de sloten in de omgeving worden gepompt. Nadat het meer leeg was, kon er worden begonnen met het verwijderen van de sliblaag. Daarna werd het meer wat dieper gemaakt om de gemiddelde temperatuur omlaag te krijgen, zodat de blauwalgbacterie minder kans kreeg zich te vermenigvuldigen.

Wanneer het negatief zwemadvies wordt opgeheven, is niet bekend.