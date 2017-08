Gevaren verspreiding

Er is niet uit te sluiten dat er zondag tijdens de brand asbestdeeltjes via de rook zijn verspreid. In rook zitten tal van schadelijke stoffen, daarom is zondag geadviseerd om uit de rook te blijven en ramen en deuren te sluiten, onder meer via NL-Alerts.

Asbest is vooral gevaarlijk als het wordt ingeademd. Het gaat in het geval van het casino om hechtgebonden asbest. Dit heeft als eigenschap dat er minder vezels vrijkomen dan bij niet-hechtgebonden asbest. Hierdoor hebben hulpverleners en omstanders een zeer klein risico gelopen. De kans op gezondheidsschade is dan ook onwaarschijnlijk.

Omwonenden geinformeerd

De omwonenden zijn maandagavond door burgemeester Peter den Oudsten hierover geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in het Martinihotel. Dinsdagochtend heeft er wederom een bewonersbijeenkomst plaatsgevonden.

Om zeker te zijn dat in de omgeving van de brand geen asbesthoudend materiaal meer ligt, vindt dinsdag nader onderzoek door een extern bedrijf plaats. Voorlopig is het advies aan omwonenden hun tuinen en dakterrassen niet te gebruiken.

Vragen

Bewonersvragen over dit onderwerp kunnen gesteld worden via onze social mediakanalen: Twitter: @gem_groningen, Facebook.com/groningen050, Whatsapp: +31612823973. Het Klantcontactcentrum is tijdens kantooruren bereikbaar op het nummer 14050.

Bron