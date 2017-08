30-08-2017, Joey Lameris/112Gr.

Nablussen Holland Casino Groningen

Groningen - De Groninger brandweer is dinsdagmiddag opnieuw in actie gekomen bij het uitgebrande pand van Holland Casino aan het Gedempte Kattendiep.

Boven het pand werd rookontwikkeling waargenomen. De melding van rookontwikkeling kwam kort na 13.00 uur binnen waarop er werd uitgerukt met een bluswagen en een hoogwerker. Bij aankomst bleek dat er aan de achterkant van het gebouw, ter hoogte van de dienstingang, rookontwikkeling werd gezien.

De hoogwerker werd daarop naar de achterkant van het gebouw gereden, waarna een brandweerman in de korf omhoog ging om smeulende resten op het dak te blussen. Ondanks dat er bij de brandbestrijding en bij het nablussen al vele liters water het gebouw zijn ingespoten blijft er kans op smeulende resten. Brandweercommandant Roelf Knoop liet dinsdagochtend tijdens een persconferentie weten dat de temperatuur in het gebouw tot erg hoge waarden is opgelopen.

Omdat het om een groot en complex pand gaat met verschillende verdiepingen, en dat vanwege de veiligheidssituatie niet toegankelijk is, kunnen er nog kleine smeulende resten aanwezig zijn.

Oogtv.nl (tekst)