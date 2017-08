30-08-2017, redactie & Meternieuws.nl Rick Jongsma

Juwelier leeggeroofd in Winsum (Video)

Winsum - Juwelier Marcel Pannekoek aan de Hoofdstraat Obergum in Winsum is leeggeroofd, van dinsdag op woensdag rond 02:15 uur.









Heeft u tips bel dan de politie via 09008844.

Het alarm ging af en de eigenaar nam vervolgens polshoogte. Hij stond oog in oog met de daders die bivakmutsen droegen, meldt rtv noord. De buit bestond bijna alleen maar uit horloges. Na een achtervolging raakte hij de daders kwijt. Er is voor ruim 20.000 euro buit. Ook in 2014 maakte de eigenaar dit al mee. Zie ook