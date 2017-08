31-08-2017, Joey Lameris/112Gr.

Brandweer kon enige robotbeelden maken in het Casino

Groningen - Woensdagmiddag is er een robot van brandweer Amsterdam gekomen om een beeld te kunnen krijgen van de ruimtes binnen in het casino. Deze robot kan filmen in het pand. Voor mensen is het te gevaarlijk i.v.m instortingsgevaar.