31-08-2017, Facebook

Getuigen van ruzie in Bourtange gezocht

Bourtange - De politie is op zoek naar getuigen van een ruzie tussen een fietser en een automobilist woensdag 30 augustus tegen zes uur ’s middags op de Vlagtwedderstraat bij Bourtange.

Bij dat treffen zou de fietser zijn geslagen.

De beide inwoners van de gemeente Vlagtwedde kregen vermoedelijk woorden over de wagen van de automobilist die vanwege werkzaamheden deels op het fietspad stond. Een en ander zou zijn geëscaleerd. De fiets belandde daarbij in het water van een sloot. De 51-jarige automobilist werd door de politie aangehouden.

Hij werd na verhoor op vrije voeten gesteld. De 54-jarige fietser deed aangifte. Mocht u de ruzie hebben gezien of over informatie beschikken horen we graag van u. U kunt ons een persoonlijk bericht sturen via Facebook of ons bellen via 0900-8844 (bureau Stadskanaal).