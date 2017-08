31-08-2017, Wim Henstra 112Gr

112Kort: Keukenbrand in Baflo

Baflo - Donderdagavond om 20:10 uur werden brandweer Baflo en Winsum opgepiept voor een keukenbrand aan de Gebroeders Gootjesstraat in Baflo.

Ter plaatse gekomen was brandweer Baflo al aan het ventileren. Brandweer Winsum kon onverrichte zaken retour. Wat er in brand heeft gestaan en over de grote van de schade is ons niets bekend.