01-09-2017, Joey Lameris/112Gr. & M. Nuver redactie

Auto met klapband tegen drie voertuigen gebotst

Groningen - Bij een botsing op de Thorbeckelaan in Groningen is vrijdagmiddag om 16:08 uur een persoon licht gewond geraakt. Twee kinderen werden uit voorzorg gecontroleerd in een ambulance.