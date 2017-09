02-09-2017, 112gr.

Auto tegen verkeersbord

STADSKANAAL - Op een parkeerplaats langs de Onstwedderweg heeft vrijdagavond een botsing plaatsgevonden tussen een auto en een verkeersbord.

Volgens getuigen was de automobilist aan het driften op de parkeerplaats, waar op dat moment ook de spelweek voor de lokale jeugd bezig was. Omdat de spelweek op dat moment bezig was, zou de automobilist boos zijn weggereden waarna hij met wielspin tegen het bord botste.

Na de aanrijding is de automobilist doorgereden. De kinderen die op dat moment bezig waren met hun onderdeel voor de spelweek hebben weinig van het voorval meegekregen.