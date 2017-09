02-09-2017, 112Gr & Fred v/d Kooi

Twee brandweermannen 25 jaar bij korps Grijpskerk

Grijpskerk - Fred van der Kooi en Ipe Jan Rozema waren vrijdag 01-09-17 25 jaar bij de brandweer van Grijpskerk.

Er was brand gemeld aan de kievitsweg 2(camper brand met 2 personen binnen). Bij aankomst bleek alles in scène was gezet, zonder medeweten van Ipe Jan en Fred.

De slachtoffers zijn vakkundig gered, en de camper is bespaard gebleven. Na deze zware inzet zijn er bij de bbq nog wat biertjes, en fire mans genuttigd.