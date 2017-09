02-09-2017, Jordi Haverdings/InfoLeek.nl

Motorrijder onderuit in Nietap

Leek - Een motorrijder is zaterdagavond rond acht uur na een valpartij op de J.P. Santeeweg in Nietap gewond geraakt en met onder andere armletsel naar het ziekenhuis vervoerd.

De motorrijder is door onbekende oorzaak onderuit gegaan ter hoogte van een vluchtheuvel. De man is in de ter plaatse gekomen ambulance onderzocht en vervolgens naar het ziekenhuis vervoerd. De politie heeft het ongeval vastgelegd waarna de motor door een berger afgesleept is.