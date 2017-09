03-09-2017, Jeroen Bos & Gerrie de Groot video

Commotie door brandalarm in centrum Winschoten (Video)

Winschoten - Voorbijgangers hoorden zaterdagavond een brandalarm afgaan bij een kamerverhuurbedrijf aan de Blijhamsterstraat.

Aangezien er ook sterke rooklucht hing hebben ze hierop 112 gebeld omdat zij het niet vertrouwden. De brandweer heeft een verkenning gedaan in de woning en hebben alle woonruimtes doorzocht.

Uiteindelijk bleek er in de woning niks aan de hand te zijn. Wel stond er een vuurkorf te roken bij de buren. Of dit de oorzaak is geweest van het activeren van het brandalarm is onbekend.(Oldambtnu.nl tekst)