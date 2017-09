03-09-2017, Martin Nuver & Wim Zijlema

Recordaantal bezoekers op Ballon Fiësta Meerstad (Video)

Meerstad - Een recordaantal(7000 mensen) bezoekers heeft de achtste editie van Ballon Fiësta Meerstad bezocht op de nieuwe locatie in het hart van Meerstad.

Langs de oevers van het Woldmeer stegen op vrijdag 23 en op zaterdag 27 heteluchtballonnen op, om een vlucht te maken over het Groningse en Drentse land. Heldere, blauwe luchten en het woongebied Meerstad zorgden voor een uniek podium waarvandaan de ballonnen het luchtruim kozen. De wind stuurde de ballonnen beide dagen richting Zuidlaren/Tynaarlo.

Ballon Fiësta Meerstad is het enige Nederlandse ballonnenspektakel dat midden in een woongebied plaatsvindt, een primeur! Ook op gebied van ballonnen waren er primeurs: de special shapes het Ruimteschip, de Ui en de Brandweerauto waren dit jaar voor het eerst te zien. Naast de ballonvluchten was er een aanvullend programma met ballon- en wateractiviteiten.

De Flyboard show op het Woldmeer, de waterballen waarin de jonge bezoekers over het meer konden lopen, de modelballonnen, de fotoshoot in een ballon, de steltenlopers en het ballonnenvrouwtje konden op veel aandacht van het publiek rekenen. Beide avonden werden feestelijk afgesloten met ‘Night Glow Meerstad’, waarbij de ballonnen als levensgrote lampionnen de omgeving op de maat van de muziek verlichten.

Wij van 112Groningen.nl vlogen mee in de molen ballon. Zie ook de videoreportage hieronder.

(De muziek onder de montage va de night glow is aangepast i.v.m de rechten van de muziek)