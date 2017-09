03-09-2017, Mark Heikens-112groningen

Scheemder raakt gewond bij ongeval in Gieten

Gieten - Op de N34 bij de rotonde van Gieten is een 25-jarige man uit Scheemda tegen een zandwal gebotst. Hulpdiensten kwamen ter plaatse om de man te onderzoeken

De man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Uit een blaastest bleek dat de man had gedronken. Bloedonderzoek moet uitwijzen of de man ook daadwerkelijk te veel alcohol op had. Bij het ongeval raakten geen andere voertuig betrokken. Zo meld RTV Noord.